В центре Уфы «посыпалось» старинное здание

Административное здание на улице Ленина, 22 — это большой трехэтажный угловой кирпичный дом, в прошлом известный как печатня и библиотека Блохина. В разные годы в нем находились типография, склады, лавки, газетная редакция и самый большой в городе книжный магазин. Здесь можно было приобрести учебную литературу не только на русском, но и на иностранных языках — немецком, французском и английском. Печатня Н. К. Блохина была открыта в 1874 году и стала первой крупной частной типографией в Уфе. Здесь тиражировались книги, брошюры, плакаты, листовки, календари, открытки с видами города.