В центре Уфы «посыпалось» старинное здание

Как рассказала информационному агентству «Башинформ» собкор «Российской газеты» Гульназира Ишбердина, в рабочее время послышался «сумасшедший грохот».
«Сижу на работе, слышу грохот. Бегу к окну, думаю, что случилось. Смотрю вниз — подбежали рабочие, начали кричать, чтобы люди не подходили. Потом подъехала машина: привезли и установили ограждения. Стали стучать по колесам припаркованных машин, чтобы водители их убрали, а оставшиеся автомобили эвакуировали», — сообщила Гульназира Ишбердина.
Стоит отметить, что в здании расположены редакция «Российской газеты», магазин парфюмерии и косметики, мировые судьи Уфимского района и аптека.
По предварительным данным, в происшествии обошлось без пострадавших. Теперь городским службам предстоит восстановить осыпавшуюся часть кровли так, чтобы это в будущем не привело к подобным инцидентам.
Справочно.
Административное здание на улице Ленина, 22 — это большой трехэтажный угловой кирпичный дом, в прошлом известный как печатня и библиотека Блохина. В разные годы в нем находились типография, склады, лавки, газетная редакция и самый большой в городе книжный магазин. Здесь можно было приобрести учебную литературу не только на русском, но и на иностранных языках — немецком, французском и английском. Печатня Н. К. Блохина была открыта в 1874 году и стала первой крупной частной типографией в Уфе. Здесь тиражировались книги, брошюры, плакаты, листовки, календари, открытки с видами города.