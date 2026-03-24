Дмитрий Махонин обсудил сотрудничество с вице-премьером правительства Вьетнама

Темой встречи стали обмен опытом в образовании и науке, развитие туризма, расширение торговых связей между Вьетнамом и Прикамьем. Регион в Юго-Восточную Азию поставляет химическую и нефтехимическую продукцию, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Лидерами торговых отношений являются компании «Сорбент», «Уралкалий», «УралХимСорб», «Новомет-Пермь». За восемь месяцев 2025 года Вьетнам получил из Прикамья 5,51 тыс. куб. метров древесины.