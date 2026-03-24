Дмитрий Махонин обсудил сотрудничество с вице-премьером правительства Вьетнама

Глава Прикамья Дмитрий Махонин проводит бизнес-миссию во Вьетнаме. В Ханое глава региона встретился с вице-премьером правительства страны Хо Куок Зунгом, а также заместителем министра промышленности и торговли Фан Тхи Тхангом.
Темой встречи стали обмен опытом в образовании и науке, развитие туризма, расширение торговых связей между Вьетнамом и Прикамьем. Регион в Юго-Восточную Азию поставляет химическую и нефтехимическую продукцию, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Лидерами торговых отношений являются компании «Сорбент», «Уралкалий», «УралХимСорб», «Новомет-Пермь». За восемь месяцев 2025 года Вьетнам получил из Прикамья 5,51 тыс. куб. метров древесины.
В сфере внешней торговли стороны затронули дальнейшее развитие промышленной кооперации и обмен технологиями, включая энергоемкие производства и топливно-энергетический комплекс. Вьетнам заинтересован во взаимодействии в легкой промышленности, экспорте материалов для пошива одежды.
«Одну из тем также посвятили поиску потенциальных бизнес-партнеров и локализации производств Прикамья на территории Вьетнама», — дополнили в краевом правительстве.
Вьетнам после открытия прямого авиасообщения вошел в число востребованных направлений из Пермского края. С конца ноября 2025 года из Перми выполняются прямые чартерные авиаперелеты в куротный Камраань на берегу залива Южно-Китайского моря.
С января по февраль 2026 года Вьетнам посетили около 3 тыс. жителей Прикамья, что на 25% больше прошлогоднего аналогичного периода.