Дмитрий Махонин обсудил сотрудничество с вице-премьером правительства Вьетнама

Глава региона находится с бизнес-миссией в Ханое.

Источник: Комсомольская правда

Глава Прикамья Дмитрий Махонин проводит бизнес-миссию во Вьетнаме. В Ханое глава региона встретился с вице-премьером правительства страны Хо Куок Зунгом, а также заместителем министра промышленности и торговли Фан Тхи Тхангом.

Темой встречи стали обмен опытом в образовании и науке, развитие туризма, расширение торговых связей между Вьетнамом и Прикамьем. Регион в Юго-Восточную Азию поставляет химическую и нефтехимическую продукцию, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Лидерами торговых отношений являются компании «Сорбент», «Уралкалий», «УралХимСорб», «Новомет-Пермь». За восемь месяцев 2025 года Вьетнам получил из Прикамья 5,51 тыс. куб. метров древесины.

В сфере внешней торговли стороны затронули дальнейшее развитие промышленной кооперации и обмен технологиями, включая энергоемкие производства и топливно-энергетический комплекс. Вьетнам заинтересован во взаимодействии в легкой промышленности, экспорте материалов для пошива одежды.

«Одну из тем также посвятили поиску потенциальных бизнес-партнеров и локализации производств Прикамья на территории Вьетнама», — дополнили в краевом правительстве.

Вьетнам после открытия прямого авиасообщения вошел в число востребованных направлений из Пермского края. С конца ноября 2025 года из Перми выполняются прямые чартерные авиаперелеты в куротный Камраань на берегу залива Южно-Китайского моря.

С января по февраль 2026 года Вьетнам посетили около 3 тыс. жителей Прикамья, что на 25% больше прошлогоднего аналогичного периода.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше