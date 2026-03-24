Крым стал лидером по числу замененных лифтов в России

Крым стал лидером по замене лифтов, сообщил начальник планово-экономического управления НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» Арсений Леонов в эфире «Радио Крым».
Специалист отметил, что программа замены лифтов, разработанная в 2016 году, охватывает период до 2030 года. На текущий момент требуется обновить 349 лифтов. В этом году планируется заменить 43 лифта, а оставшиеся работы будут выполнены в ближайшие два-три года.
«На сегодняшний день в лидерах по показателям по замене лифтового оборудования по всей Российской Федерации. Мы уже заменили более 2 200 лифтов», — рассказал Леонов.
