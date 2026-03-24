Uzbekistan Airways запускает полеты в Атырау

С 29 марта авиакомпания «Uzbekistan Airways» открывает новое авиасообщение по маршруту Ташкент — Атырау.

Источник: Uzbekistan Airways

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана, передает DKNews.kz.

Расширение географии международных маршрутов и увеличение частоты рейсов остаются одним из приоритетов ведомства.

Расписание и формат полетов.

Перелеты будут выполняться на регулярной основе дважды в неделю.

Ключевые параметры рейса:

частота — 2 раза в неделю дни выполнения — понедельник и пятница тип воздушного судна — Airbus A320.

Ожидается, что новый маршрут станет удобным как для деловых поездок, так и для туристических путешествий.

Результат межгосударственных переговоров.

Открытию рейса предшествовали переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана, которые состоялись 14 августа 2025 года.

В ходе встречи стороны договорились о расширении правовой базы для выполнения международных авиаперевозок. Это позволило создать условия для запуска новых направлений между двумя странами.

Новые возможности для бизнеса и туризма.

В Министерстве транспорта отмечают, что запуск маршрута станет дополнительным стимулом для развития сотрудничества.

Ожидаемые эффекты:

  • усиление деловых связей между регионами
  • рост торгово-экономического взаимодействия
  • развитие туристических потоков
  • повышение транспортной доступности.

Как это влияет.

Эксперты подчеркивают, что расширение авиасообщения между Казахстаном и Узбекистаном отражает общий тренд на усиление региональной интеграции.

Новый рейс соединяет Ташкент с Атырау — одним из ключевых нефтегазовых центров Казахстана. Это упрощает логистику для бизнеса и делает поездки более доступными для граждан двух стран.

В долгосрочной перспективе такие маршруты формируют более плотные экономические и гуманитарные связи в Центральной Азии.