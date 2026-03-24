Uzbekistan Airways запускает полеты в Атырау

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана, передает DKNews.kz.
Расширение географии международных маршрутов и увеличение частоты рейсов остаются одним из приоритетов ведомства.
Расписание и формат полетов.
Перелеты будут выполняться на регулярной основе дважды в неделю.
Ключевые параметры рейса:
частота — 2 раза в неделю дни выполнения — понедельник и пятница тип воздушного судна — Airbus A320.
Ожидается, что новый маршрут станет удобным как для деловых поездок, так и для туристических путешествий.
Результат межгосударственных переговоров.
Открытию рейса предшествовали переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана, которые состоялись 14 августа 2025 года.
В ходе встречи стороны договорились о расширении правовой базы для выполнения международных авиаперевозок. Это позволило создать условия для запуска новых направлений между двумя странами.
Новые возможности для бизнеса и туризма.
В Министерстве транспорта отмечают, что запуск маршрута станет дополнительным стимулом для развития сотрудничества.
Ожидаемые эффекты:
- усиление деловых связей между регионами
- рост торгово-экономического взаимодействия
- развитие туристических потоков
- повышение транспортной доступности.
Как это влияет.
Эксперты подчеркивают, что расширение авиасообщения между Казахстаном и Узбекистаном отражает общий тренд на усиление региональной интеграции.
Новый рейс соединяет Ташкент с Атырау — одним из ключевых нефтегазовых центров Казахстана. Это упрощает логистику для бизнеса и делает поездки более доступными для граждан двух стран.
В долгосрочной перспективе такие маршруты формируют более плотные экономические и гуманитарные связи в Центральной Азии.