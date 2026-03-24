Главгосэкспертиза согласовала проект третьего терминала в аэропорту Казани

Новый комплекс планировали сдать уже в этом году.

Источник: Минтранс РФ

Проект третьего терминала в аэропорту Казани согласован, сообщает Главгосэкспертиза. Общая площадь нового аэровокзального комплекса превысит 38 тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание будет иметь один подземный уровень и сможет обслуживать 1,5 тысячи пассажиров в час (более 5,7 миллиона в год).

Архитектурный облик нового терминала будет строгим и лаконичным, с использованием светопрозрачных панелей на фасадах и панорамными лифтами. Для его работы построят блочное модульное здание котельной и трансформаторную. Перед терминалом появится парковка на 600 машино-мест, в том числе для маломобильных граждан.

Напомним, строительство нового комплекса в аэропорту Казани началось прошлым августом и должно завершиться в 2026 году. По последним данным, на его возведение потратят порядка 20 миллиардов рублей.