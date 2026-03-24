Минпромторг расширил список автомобилей для такси

Как уточнили в ведомстве, все эти машины соответствуют требованиям по локализации, установленным для отрасли. Теперь перечень насчитывает 26 моделей. В него входят семь машин Lada, несколько моделей «Москвича», Evolute и Voyah, а также электрокроссовер UMO 5 и другие автомобили. Расширение списка означает, что у таксопарков появляется больше вариантов для закупок, соответствующих требованиям закона.