В Ленинском и Свердловском районах Перми отремонтируют более 7 км дорог

В Свердловском районе в нормативный порядок приведут: ул. Революции от Комсомольского пр. до ул. Сибирской, ул. Белинского от Комсомольского пр. до площади Трудовой доблести. В список дорожного ремонта также вошли три участка дорог перехода «Стахановская — Восточный обход»: от ул. Героев Хасана до путепровода через реку Егошиха и в обратном направлении, от путепровода через реку Егошиха до бульвара Гагарина. Площадь ремонта — более 51 тыс. кв. метров, протяженность — около 3 км.