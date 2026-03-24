В Ленинском и Свердловском районах Перми отремонтируют более 7 км дорог

Власти Перми в этом году намерены привести в порядок более 234,5 тыс. кв. метров городских дорог общей протяженностью 13 км. Более половины придется на Ленинский и Свердловский районы. Список из 15 дорожных объектов сформировало МКУ «Пермблагоустройство».
В Ленинском районе отремонтируют участки: ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Попова, ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Островского, ул. Куйбышева от ул. Екатерининской до ул. Пушкина, Комсомольского пр. от ул. Монастырской до ул. Екатерининской. Площадь ремонта составит 52 тыс. кв. метров общей протяженностью более 2,6 км.
В Свердловском районе в нормативный порядок приведут: ул. Революции от Комсомольского пр. до ул. Сибирской, ул. Белинского от Комсомольского пр. до площади Трудовой доблести. В список дорожного ремонта также вошли три участка дорог перехода «Стахановская — Восточный обход»: от ул. Героев Хасана до путепровода через реку Егошиха и в обратном направлении, от путепровода через реку Егошиха до бульвара Гагарина. Площадь ремонта — более 51 тыс. кв. метров, протяженность — около 3 км.
Еще один дородный участок находится на территории двух районов: ул. Островского от ул. Революции до ул. Советской. Площадь работ составит 22,5 тыс. кв. метров общей протяженностью 1,5 км.
В Дзержинском районе предстоит ремонт: ул. Решетникова от ул. Петропавловской до проезда Якуба Коласа, ул. Строителей от ул. Камской до ул. Пожарной, 18. Общая площадь ремонта в районе составит 77 тысяч кв. метров, протяженность участков — более 3,3 км. В Кировском районе ремонт проведут на участке дорог ул. Светлогорской с общей площадью работ 13 тыс. кв. метров и протяженность 1 км.
В Мотовилихе обновят участок бул. Гагарина от Южной дамбы до ул. Старцева: площадь работ — более 12 тыс. кв. метров, протяженность — 600 метров. В Индустриальном районе ремонт затронет: ул. Космонавта Леонова между ул. Мира и ш. Космонавтов: площадь ремонтных работ — 4 тыс. кв. метров, протяженность — 400 метров.
В 2025 году досрочно отремонтировали 17 дорожных объектов, запланированных на этот год.