Аналитик Беляев объяснил, для чего РФ активно сокращает свой золотой запас

Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что России бессмысленно бесконечно наращивать свои золотовалютные резервы.

Источник: Аргументы и факты

Странам нет смысла бесконечно наращивать резервы, поэтому правительство России активно сокращает золотой запас страны. Об этом сообщил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с сайтом MK.ru.

По данным Центробанка, золотой запас страны сокращался два месяца подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч унций, в феврале еще на 200 тысяч. В последний месяц зимы он достиг минимального значения за последние четыре года, составив 74,3 миллиона тройских унций. Этот период пришелся на пик биржевой цены драгметалла, когда в конце января унция доходила до 5626 долларов.

«Часть своих золотовалютных резервов имеет смысл держать в металле, однако бесконечно наращивать золотой запас смысла нет никакого», — сказал Беляев.

Он отметил, что резервы необходимо использовать, когда наступают тяжелые времена.

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Голубовский заявил, что золото может начать умеренно дорожать.