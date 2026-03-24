Аналитик Беляев объяснил, для чего РФ активно сокращает свой золотой запас

По данным Центробанка, золотой запас страны сокращался два месяца подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч унций, в феврале еще на 200 тысяч. В последний месяц зимы он достиг минимального значения за последние четыре года, составив 74,3 миллиона тройских унций. Этот период пришелся на пик биржевой цены драгметалла, когда в конце января унция доходила до 5626 долларов.