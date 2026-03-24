Аналитик Беляев объяснил, для чего РФ активно сокращает свой золотой запас

Странам нет смысла бесконечно наращивать резервы, поэтому правительство России активно сокращает золотой запас страны. Об этом сообщил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с сайтом MK.ru.
По данным Центробанка, золотой запас страны сокращался два месяца подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч унций, в феврале еще на 200 тысяч. В последний месяц зимы он достиг минимального значения за последние четыре года, составив 74,3 миллиона тройских унций. Этот период пришелся на пик биржевой цены драгметалла, когда в конце января унция доходила до 5626 долларов.
«Часть своих золотовалютных резервов имеет смысл держать в металле, однако бесконечно наращивать золотой запас смысла нет никакого», — сказал Беляев.
Он отметил, что резервы необходимо использовать, когда наступают тяжелые времена.
