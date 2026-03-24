Волгограду выделят 236 миллионов рублей на создание технопарка

Правительство РФ в 2026 — 2028 годах выделит восьми регионам 46,5 миллиарда рублей на развитие индустриальных парков. В этом перечне ЮФО представлен Волгоградом, где планируется создание технопарка в сфере высоких технологий «Сталинград». Субсидия позволит управляющей компании частично возместить затраты на проектирование и строительство промышленной и инженерной инфраструктуры.
«Такой инструмент позволяет укрепить экономическую динамику на местах, обеспечить условия для быстрого запуска перспективных производств, тестирования новых решений и выведения товаров на рынок, и, конечно, — создать рабочие места», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Транш из федеральной казны составит 235,8 миллиона рублей. Деньги поступят в 2028 году. По информации пресс-службы администрации региона, «Сталинград» появится в пойме реки Царицы в Ворошиловском районе на территории 3,2 гектара. Проектно-сметная документация уже проходит госэкспертизу. Рядом построят общежитие для молодых ученых, реализующих свои стартапы в технопарке. Здесь же будет проходить обучение.
В 2024 году «Сталинград» стал официальным оператором наукограда Сколково. Благодаря такому сотрудничеству появится возможность создавать совместные проекты в сфере инноваций.
В Волгограде также собираются открыть технопарк «Метизный». Его проект успешно прошел предзащиту. В собственность управляющей компании уже переданы объекты недвижимости промышленного назначения в Советском районе, установлен новый газовый узел, проведен ремонт трубопроводов. Заключены четыре договора с потенциальными резидентами. Следующий шаг — аккредитация технопарка в Минпромторге России. Это позволит получить меры господдержки для создания новых производственных площадок. В планах — наладить выпуск стеновых панелей, оборудования для сельского хозяйства, роликов для подшипников и другой продукции. На территории будущего парка уже работает Волгоградский метизный завод.