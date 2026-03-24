Волгограду выделят 236 миллионов рублей на создание технопарка

В Волгограде также собираются открыть технопарк «Метизный». Его проект успешно прошел предзащиту. В собственность управляющей компании уже переданы объекты недвижимости промышленного назначения в Советском районе, установлен новый газовый узел, проведен ремонт трубопроводов. Заключены четыре договора с потенциальными резидентами. Следующий шаг — аккредитация технопарка в Минпромторге России. Это позволит получить меры господдержки для создания новых производственных площадок. В планах — наладить выпуск стеновых панелей, оборудования для сельского хозяйства, роликов для подшипников и другой продукции. На территории будущего парка уже работает Волгоградский метизный завод.