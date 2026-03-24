УФАС рассмотрело 230 заявлений о нарушениях на товарных рынках Прикамья

Ведомство подвело итоги работы за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

Пермское УФАС подвело итоги по выявлению нарушений антимонопольного законодательства на товарных рынках региона. Надзорное ведомство рассмотрело 230 заявлений от жителей и организаций Прикамья.

Наиболее часто жалобы поступали на рост цен на рынках услуг связи, продовольственных товаров и нефтепродуктов.

Ведомство выдало два предупреждения о прекрщении взимания с пассажиров сервисного сбора при продаже билетов на пригородные и междугородные автобусы перевозчиков «Ваш попутчик» и «АВ-Комфорт». Оба предупреждения исполнены. Завершено рассмотрение дела о нарушении закона о защите конкуренции в отношении НПФ «Парма Инжиниринг», дела о картельном сговоре на торгах в отношении ООО «Автобан» и ИП Кенин А. В.

УФАС также возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 827 тыс. руб.