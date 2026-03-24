В ЦБ раскрыли рецепт роста экономики России

Набиуллина: рецепт экономического роста зависит не от низкой ключевой ставки.

Источник: Комсомольская правда

Для ускорения экономического роста России низкая ключевая ставка не поможет. Рецепт развития раскрыла глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Есть распространенное мнение, что снижение инфляции далось экономике слишком дорогой ценой. На мой взгляд, это мнение ошибочное. Когда задействована практически вся рабочая сила, то экономика не может расти быстрее производительности труда», — резюмировала Набиуллина в разговоре с журналистами.

Глава регулятора заявил, что для ускорения экономического роста нужно стимулировать производительность труда, а не смягчать денежно-кредитную политику. Набиуллина ответила на вопрос о финансировании повышения производительности, указав на прибыль организаций — 27 триллионов рублей по итогам 2025 года. Она подчеркнула, что есть ориентиры на внутренний спрос, во многих отраслях в этом случае намечается устойчивый рост.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина, что необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Глава РФ провел соответствующее заседание, где обсуждались варианты экономического развития страны.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
