Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацпроекты в Крыму — что сделано за год и что запланировано

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. В Крыму в прошлом году реализовано 13 нацпроектов на 20,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма по итогам заседания профильного комитета об итогах реализации в республике национальных проектов за 2025 год и планах на 2026 год.

Источник: РИА "Новости"

«В 2025 году в Крыму было реализовано 13 национальных проектов и 42 региональных проекта, объем финансового обеспечения составлял 20 миллиардов 258 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

В текущем году в Крыму планируют реализовать 12 национальных и 45 региональных проектов.

В 2024 году в Крыму реализовали 13 национальных проектов на общую сумму около 16 миллиардов рублей, сообщал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

