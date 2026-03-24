Ощадбанк приостановил ввоз наличных на Украину после инцидента

Ощадбанк приостановил ввоз наличных средств на Украину из стран ЕС после инцидента с инкассаторами в Венгрии.
Решение связано с задержанием перевозчиков валюты венгерскими правоохранительными органами. Об этом сообщил глава правления банка Юрий Кацион.
По его словам, текущий спрос на наличные покрывается за счет резервов Национального банка Украины. При этом он отметил, что ситуация требует решения из-за значительных объемов поставок.
Кацион уточнил, что наличные доставлялись для обеспечения стабильного денежного обращения, а наземная логистика остается единственным способом ввоза валюты на Украину. Ощадбанк является единственным банком с лицензией на перевозку таких грузов по территории ЕС.
В настоящее время банк прорабатывает альтернативные маршруты доставки наличных в обход Венгрии.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины за неделю продал более 1 млрд долларов из резервов для стабилизации курса гривны, однако давление на валютный рынок сохраняется, а курс доллара обновляет исторические максимумы.