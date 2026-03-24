«Таймер»: проблемы со связью в ЮФО связаны с внешним воздействием

Последние несколько дней жители юга России столкнулись со сбоями в работе не только мобильного, но и домашнего интернета.

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Проблемы с интернетом и связью в Южном федеральном округе (ЮФО) связаны с внешним воздействием. Об этом сообщил интернет-провайдер «Таймер».

Последние несколько дней жители юга России столкнулись со сбоями в работе не только мобильного, но и домашнего интернета, в зоне действия Wi-Fi у многих не прогружаются мессенджеры и приложения из так называемого «белого списка».

«Внимание, в ЮФО наблюдаются общие проблемы, связанные с внешним воздействием на магистральные каналы вышестоящего оператора связи. Возможны перебои в работе интернет-сервисов, в том числе у абонентов “Таймера”, — говорится в сообщении.

Проблемы с работой мобильного интернета и ряда мессенджеров на юге стали возникать в 2025 году, власти регионов объяснили ситуацию увеличением количества атак БПЛА со стороны ВСУ с использованием усовершенствованных технологий наведения на цели при помощи базовых станций операторов связи. Для противодействия, по мнению властей, необходимо периодически отключать мобильный интернет.

