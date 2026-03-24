В Петербурге устранят порядка 900 зон аварийности в рамках капремонта

Объемы проведения ремонтов по устранению аварийности увеличились с 70 в 2025 году до запланированных 280 в 2026 году, отметил председатель жилищного комитета города Денис Удод.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Около 900 зон аварийности в многоквартирных домах устранят в Петербурге к середине 2029 года. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил председатель жилищного комитета города Денис Удод.

«Я вам скажу общую цифру, которая по городу, по выявленным зонам аварийности в многоквартирных домах. Эта цифра [составляет] порядка 900 зон аварийности. Мы себе в планы ставим в течение трех лет с этими зонами аварийности постараться разобраться полностью», — сказал Удод.

Он отметил, что объемы проведения ремонтов по устранению аварийности увеличились с 70 в 2025 году до запланированных 280 в этом.