Курьеры не смогут хранить свои вещи в сумках для доставляемых продуктов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Курьеры с 2026 года не смогут использовать сумки, предназначенные для размещения доставляемых товаров, для хранения личных вещей. Об этом говорится в проекте постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.
«Отсеки контейнеров (сумок), предусмотренные для размещения доставляемых товаров, не могут быть использованы для транспортирования (хранения) личных вещей и продуктов курьера», — говорится в документе.
В нем также подчеркивается, что доставка пищевой продукции заказчику должна осуществляться в условиях, обеспечивающих их качество, безопасность и исключающих их загрязнение и порчу.
В документе сказано, что услуги доставки продовольственных товаров курьерами должны предоставлять работники (курьеры), которые проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, соответствующую подготовку и имеющие необходимые навыки.
Контейнеры для транспортирования продовольственных товаров (пищевой продукции) должны обеспечивать защиту пищевой продукции от загрязнения, проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых. Проведение регулярной очистки, мойки и дезинфекции контейнеров является обязательным. Не допускается использование порванных или поврежденных контейнеров.