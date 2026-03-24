Минфин хочет рассмотреть изменение бюджетного правила с 2027 года

Минфин не предлагает менять цену отсечения в 2026 году, вопрос могут поднять в 2027-м. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев для «Интерфакс».
Согласно действующей системе, профицитные нефтегазовые доходы направляются в резервы, а при снижении цен они используются для компенсации выпадающих доходов бюджета. По словам Колычева, данная стратегия рассчитана на долгую перспективу, и в текущем году корректировки не обсуждаются.
«Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие года. По крайней мере, такое предложение Минфина», — сказал замминистра.
Также уточняется, что Минфин рассчитывает сбалансировать бюджет при более низкой цене нефти, так как ожидается падение равновесной цены в мире. Окончательные предложения представят до обсуждения трехлетнего бюджета.
Ранее Колычев также уточнил, что общий объем предельных расходов бюджета не уменьшится.