Роскачество: если автономера не читаются с 20 метров — водителя ждет штраф

В Роскачестве напомнили о требованиях, которым должны соответствовать автомобильные номера. Если они заляпаны грязью и нечитаемы — собственника ждет штраф.
Регистрационные знаки являются обязательным элементом для транспортных средств, не устанавливаются они только на мопеды, трамваи, троллейбусы, а также прицепы. Для их крепления есть специально отведенные места, устанавливать номерные знаки положено только в них.
Есть еще одно важное условие — номера должны соответствовать критериям читаемости, они закреплены в Кодексе об административных правонарушениях России и зависят от времени суток.
В темное время суток — должно быть видно все буквы или цифры заднего номерного знака с расстояния 20 метров, если не читается хотя бы один знак — это повод для привлечения к ответственности.
В светлое время суток это требование распространяется как на задний, так и на передний номерные знаки. Ответственность за нечитаемые номера предусмотрена частью 1 статьи 12.2 КоАП России. Водителю может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере 500 рублей.
А вот если установят, что номер был скрыт умышленно, в том числе с использованием природных материалов — грязь, листва или снег — то наказание ужесточится.
— Штраф увеличится до 5 тыс. рублей, возможно лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев, — сказали RT в Роскачестве.
Водитель обязан перед началом движения убедиться, что автомобиль соответствует требованиям допуска к эксплуатации. Грязь после поездки по трассе, снежная каша или наледь формально не освобождают от ответственности, передает aif.ru.
А тем временем, Кабмин одобрил законопроект, который позволит гражданам платно бронировать «красивые» автомобильные номера определенных серий. Эт значит, что может появиться возможность официально покупать «красивые» номера, сообщает 360.ru.