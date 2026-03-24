Набиуллина высказалась о резком снижении ключевой ставки до 3%

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы, где рассматривался годовой отчет регулятора за 2025 год, предостерегла от резкого снижения ключевой ставки.

Она рассказала о расчетах, которые были проведены ЦБ по просьбе участников дискуссии об основных направлениях денежно-кредитной политики.

По словам Набиуллиной, специалисты смоделировали сценарий, при котором ключевая ставка была бы мгновенно уменьшена до 3 процентов. Результаты этого моделирования показали, что экономику ждет классический сценарий гиперинфляции, описанный в учебниках. Хотя в краткосрочной перспективе такой шаг дал бы импульс экономическому росту, этот эффект быстро сошел бы на нет из-за стремительного увеличения цен.

Председатель ЦБ подчеркнула, что последствия такого эксперимента в долгосрочной перспективе обернутся потерями для экономики. Рост валового внутреннего продукта при таком развитии событий будет значительно хуже, чем в условиях низкой инфляции. Она также добавила, что никому не понравится рост цен на десятки процентов.

Ранее Набиуллина заявила, что эффект от изменений налогов в январе-марте был ограничен.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше