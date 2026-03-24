Цена нефти Brent на ICE снижалась на 1,8%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE перешла к снижению и опускалась на 1,79% после роста на 3,77%, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 23:19 мск, стоимость Brent росла на 3,77%, до $103,71 за баррель.
К 23:26 мск Brent перешла к снижению и торговалась на уровне $98,15 за баррель (-1,79%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года снижалась на 2,03%, до $86,34 за баррель.
