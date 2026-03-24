В России создали нейросеть, позволяющую персонажам в играх любить и обижаться

Нейросеть была опробована на визуальной новелле «Внук Вурдалака». В этой игре используется подход, где выбор игрока влияет не на сам игровой процесс, а на отношения персонажей и итоговую концовку. Уникальность новгородской разработки заключается в использовании машинного обучения, которое учитывает множество переменных одновременно и выдает непредсказуемые, вариативные результаты, недостижимые при ручном прописывании сценариев. Проект написан на языке C, что позволяет высокую производительность и возможность встраивания в игровой движок. Как считает Андрис Иванов, в дальнейшем нейросеть можно расширить и адаптировать к разным ролевым играм. Кроме того, проект может быть использован и в некоторых других областях, где нужно прогнозировать взаимодействие. Например, с его помощью можно будет увидеть, как офисные работники взаимодействуют друг с другом, и, возможно, предотвратить конфликты из-за нежелательных взаимодействий.