В России расширили перечень локализованных автомобилей для такси: какие модели попали в список

В России расширен список локализованных автомобилей для закупки в организации такси. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли.
Для такси теперь можно закупить модели Haval Jolion, F7, F7x и Tenet T7. В ведомстве уточнили, что эти автомобили соответствуют установленным параметрам закона о локализации такси.
Ранее министерство объявило об обновлении списка автомобилей для работы в такси. В перечень вошли 6 российских марок с 22 моделями, среди которых были два автомобиля УАЗ и две «Нивы».
Как сообщал KP.RU, с марта автопарки такси должны пополняться преимущественно за счет машин, собранных в России. Однако резкий переход на отечественные машины не был осуществлен. Если иномарка уже была включена в реестр такси, она может использоваться и дальше.