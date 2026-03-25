В России расширили перечень локализованных автомобилей для такси: какие модели попали в список

Для работы в такси разрешены модели Haval Jolion, F7, F7x и Tenet T7.

Источник: Комсомольская правда

В России расширен список локализованных автомобилей для закупки в организации такси. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли.

Для такси теперь можно закупить модели Haval Jolion, F7, F7x и Tenet T7. В ведомстве уточнили, что эти автомобили соответствуют установленным параметрам закона о локализации такси.

Ранее министерство объявило об обновлении списка автомобилей для работы в такси. В перечень вошли 6 российских марок с 22 моделями, среди которых были два автомобиля УАЗ и две «Нивы».

Как сообщал KP.RU, с марта автопарки такси должны пополняться преимущественно за счет машин, собранных в России. Однако резкий переход на отечественные машины не был осуществлен. Если иномарка уже была включена в реестр такси, она может использоваться и дальше.