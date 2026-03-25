АКРА: на финрынке РФ зафиксировали 23 случая дефолтов по облигациям в 2025 году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. На российском облигационном рынке, согласно подсчетам рейтингового агентства АКРА, в 2025 году было зафиксировано 23 случая, когда эмитенты перестали платить по облигациям, что составляет 3,2% от общего числа эмитентов. Об этом говорится в аналитическом комментарии, посвященном состоянию российского облигационного рынка и анализу по уровню дефолтности в первом квартале 2026 года.
В то же время, по данным АКРА, уровень дефолтности остается ниже порога в 5%, соответствующего «волне дефолтов», и полностью укладывается в прогнозы, которые агентство опубликовало в 2025 году. «Более чем двукратный рост числа таких событий по сравнению с 2024 годом отчасти был связан с ростом количества дефолтов в сегменте цифровых финансовых активов (ЦФА). Без учета ЦФА уровень дефолтности находился на уровне 2,8%», — подчеркивается в материале.
Рост дефолтности, по данным АКРА, происходил на фоне сохранения процентных ставок на высоком уровне, дальнейшего замедления роста ВВП и сокращения объема доступной ликвидности на финансовом рынке во второй половине 2025 года. Значимых улучшений с точки зрения указанных факторов в первом квартале 2026 года не произошло, в связи с чем негативные ожидания АКРА относительно дефолтности на облигационном рынке по итогам 2026 года сохраняются.
Такая ситуация требует от инвесторов повышенной осмотрительности при выборе эмитентов, чьи долговые обязательства они готовы покупать. «Принимая во внимание общие черты эмитентов, переставших платить по облигациям, с осторожностью нужно подходить к оценке компаний небольшого размера, работающих в высокорисковых отраслях (особенно в том случае, если покрытие процентов у них составляет менее 2,5x). Вместе с тем сравнительно комфортный уровень долговой нагрузки на сегодняшний день может не оказаться исчерпывающим свидетельством финансовой устойчивости эмитента», — заключили в агентстве.