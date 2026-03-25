Россиянам напомнили про пени за просрочку оплаты ЖКХ: вот каким будет размер до конца года

До 1 января 2027 года пени за долги по ЖКХ будут начисляться по минимальной ключевой ставке. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«До 1 января 2027 года расчет пеней, штрафов, начисление процентов в случаях несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт будет осуществляться исходя из минимального значения ключевой ставки Банка России», — сообщил Машаров для ТАСС.
Согласно действующему порядку, пеня за коммунальные долги начисляется с 31-го дня неоплаты: в период с 31-го по 90-й день — в размере 1/300 ставки ЦБ от суммы долга в сутки, а с 91-го дня — в размере 1/130.
На днях Центральный Банк РФ понизил ключевую ставку до 15%. По мнению представителя ЦБ, высокая ключевая ставка снизила инфляцию в России ниже 6%.