Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили про пени за просрочку оплаты ЖКХ: вот каким будет размер до конца года

Машаров: Пени за просрочку оплаты ЖКХ начислят по минимальной ставке.

Источник: Комсомольская правда

До 1 января 2027 года пени за долги по ЖКХ будут начисляться по минимальной ключевой ставке. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«До 1 января 2027 года расчет пеней, штрафов, начисление процентов в случаях несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт будет осуществляться исходя из минимального значения ключевой ставки Банка России», — сообщил Машаров для ТАСС.

Согласно действующему порядку, пеня за коммунальные долги начисляется с 31-го дня неоплаты: в период с 31-го по 90-й день — в размере 1/300 ставки ЦБ от суммы долга в сутки, а с 91-го дня — в размере 1/130.

На днях Центральный Банк РФ понизил ключевую ставку до 15%. По мнению представителя ЦБ, высокая ключевая ставка снизила инфляцию в России ниже 6%.