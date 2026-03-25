Volkswagen отзывает почти 100 тысяч электромобилей из-за риска возгорания

Ранее сообщалось, что несколько судов с новыми автомобилями, включая марки Porsche и Volkswagen, временно остановились у побережья Кении. Причиной стали сложности с судоходством в Ормузском проливе. На остров Ламу доставили около 4 тысяч автомобилей. Ещё одно судно с примерно 5 тысячами машин ожидалось в ближайшее время. Из-за изменения маршрутов суда не смогли продолжить путь в Дубай и выгрузили груз на острове. При этом на Ламу действует ограничение на использование личного транспорта. Автомобили разместили в порту. Перемещение по острову осуществляют в основном на лодках и вьючных животных, что осложняет логистику и хранение техники.