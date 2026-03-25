Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС предупредила магазины о недопустимости повышения цен на яйца перед Пасхой

Ведомство сообщило, что примет меры в случае недобросовестных действий торговых сетей.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. ФАС России направила предупреждение крупным торговым сетям о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца перед Пасхой. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

«При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. В случае снижения отпускных цен поставщиками ФАС рекомендовала торговым сетям транслировать это снижение конечным потребителям», — отметили в ФАС.

При этом, как подчеркнули в Минсельхозе, рост стоимости яиц связан с сезонной корректировкой. В министерстве добавили, что в 2025 году производство яиц выросло на 4,3%, до 48,6 млрд штук.

Также в Минсельхозе отметили, что за первые два месяца 2026 года сельхозорганизации произвели на 2,7% больше яиц, объем за указанный период составил 6,5 млрд штук.