Никитин: РФ может вернуть пассажиропоток с КНР к показателям доковидного уровня

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия в краткосрочной перспективе может вернуться к пассажиропотоку с Китаем на уровне показателей до пандемии COVID-19 за счет снятия визовых ограничений. Об этом «Известиям» сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
«В целом снятие визовых ограничений между Россией и Китаем привело к увеличению пассажиропотока между двумя странами — от 20 до 40% в зависимости от маршрута. При сохранении таких темпов можем ожидать в краткосрочной перспективе выход на доковидные показатели — 2,9 млн пассажиров в 2019 году», — сказал он.
Никитин подчеркнул, что в январе 2026 года пассажиропоток между Китаем и Россией увеличился на 44%, российские авиакомпании перевезли в КНР и обратно более 156 тыс. человек.