Bloomberg: Калифорнии грозит энергокризис из-за конфликта против Ирана

В организации пояснили, что примерно 20 процентов топлива эта территория Соединённых Штатов получает от азиатских стран, которые зависят от поставок сырья через Ормузский пролив. В компании отметили, что Калифорния не связана с центрами, занимающимися добычей энергоресурсов в американских штатах Техас и Луизиана.
Также обращается внимание на то, что законодательные ограничения, направленные на борьбу с изменениями климата, привели к закрытию нескольких калифорнийских нефтеперерабатывающих заводов.
Энди Уолц, который отвечает за направление по переработке углеводородов в Chevron, назвал опасным подход Калифорнии, решившей полагаться на импорт. Некоммерческая автомобильная ассоциация США (ААА) уточняет, что цена на бензин в штате поднялась до 5,82 доллара за галлон (3,785 литра). Месяц назад стоимость топлива составляла 4,62 доллара.
Напомним, ранее агентство Reuters и социологическая компания Ipsos опубликовали результаты опроса, согласно которому рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с января 2025 года. Исследование показало, что его работу на посту президента одобряют 36 процентов американцев. Падение поддержки произошло на фоне скачка цен на топливо в США и ударов по Ирану.