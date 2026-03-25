Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Калифорнии грозит энергокризис из-за конфликта против Ирана

Нефтяная компания Chevron предупредила, что из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке Калифорния рискует столкнуться с энергетическим кризисом.

Источник: Аргументы и факты

Крупнейшая американская нефтяная компания Chevron предупредила о риске наступления энергетического кризиса в штате Калифорния из-за последствий военной операции США и Израиля против Ирана, сообщило агентство Bloomberg.

В организации пояснили, что примерно 20 процентов топлива эта территория Соединённых Штатов получает от азиатских стран, которые зависят от поставок сырья через Ормузский пролив. В компании отметили, что Калифорния не связана с центрами, занимающимися добычей энергоресурсов в американских штатах Техас и Луизиана.

Также обращается внимание на то, что законодательные ограничения, направленные на борьбу с изменениями климата, привели к закрытию нескольких калифорнийских нефтеперерабатывающих заводов.

Энди Уолц, который отвечает за направление по переработке углеводородов в Chevron, назвал опасным подход Калифорнии, решившей полагаться на импорт. Некоммерческая автомобильная ассоциация США (ААА) уточняет, что цена на бензин в штате поднялась до 5,82 доллара за галлон (3,785 литра). Месяц назад стоимость топлива составляла 4,62 доллара.

Напомним, ранее агентство Reuters и социологическая компания Ipsos опубликовали результаты опроса, согласно которому рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с января 2025 года. Исследование показало, что его работу на посту президента одобряют 36 процентов американцев. Падение поддержки произошло на фоне скачка цен на топливо в США и ударов по Ирану.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше