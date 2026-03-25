Неработающим россиянам напомнили, на какую пенсию они могут рассчитывать

Даже если гражданин никогда не работал официально, пенсию он все равно получит, но ее размер и возраст выхода на пенсию будут иными. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» рассказала экономист Людмила Иванова-Швец.
«…Он все равно может рассчитывать на пенсию, но не на пенсию по старости, а на социальную пенсию на пять лет позже общепринятого пенсионного возраста», — рассказала эксперт.
Пенсионный порог составляет 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.
Государство гарантирует пенсионерам доплату до прожиточного минимума региона, если их доход оказывается ниже.
Социальная пенсия, по словам экономиста, уступает страховой. Для сравнения: на 1 января 2025 года средняя страховая пенсия по старости достигала 24,8 тыс. рублей, а средняя социальная — лишь 13,5 тыс.
Напомним, что после апрельской индексации в России средняя социальная пенсия вырастет до 16,5 тыс. рублей.