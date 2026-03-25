В России снизили на треть расход энергии у дронов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российская молодежная инженерная команда «Цифровая галактика» разработала алгоритм, снижающий на треть расход энергии дрона во время полета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Университета 2035».
Авторы создали решение во время обучения в компании «Робософт» в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», оператором которого выступает «Университет 2035».
«Молодежная инженерная команда “Цифровая галактика” разработала алгоритм, который снижает расход энергии дрона на треть. Экономия заряда обеспечивается умной навигацией: программа управления с помощью нового алгоритма строит оптимальный маршрут и мгновенно перестраивает его в реальном времени, если внешние условия удлиняют путь. В отличие от аналогов российская разработка учитывает погодные факторы, в том числе силу ветра в зоне полета», — сообщили ТАСС в организации.
Дрон, управляемый с помощью отечественного ПО, способен находить пути обхода препятствий, а если связь с оператором прерывается, беспилотник самостоятельно выполняет посадку в безопасном месте.
«Алгоритм самообучается при работе в виртуальной среде, то есть, может адаптироваться под разные типы БВС и под любую местность», — также уточнили в «Университете 2035».