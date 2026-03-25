В России снизили на треть расход энергии у дронов

«Молодежная инженерная команда “Цифровая галактика” разработала алгоритм, который снижает расход энергии дрона на треть. Экономия заряда обеспечивается умной навигацией: программа управления с помощью нового алгоритма строит оптимальный маршрут и мгновенно перестраивает его в реальном времени, если внешние условия удлиняют путь. В отличие от аналогов российская разработка учитывает погодные факторы, в том числе силу ветра в зоне полета», — сообщили ТАСС в организации.