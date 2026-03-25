Россияне могут получить до 350 тысяч рублей по социальному контракту

Россияне могут получить до 350 тысяч рублей, оформив социальный контракт с государством. Об этом сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Гиринский отметил, что средства по контракту могут быть выделены на предпринимательские цели (до 350 тысяч рублей) и на ведение личного подсобного хозяйства (до 200 тысяч рублей). Социальный контракт предоставляется малоимущим гражданам и семьям, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе проживания.
По словам эксперта, срок действия контракта варьируется от трех месяцев до года, в зависимости от целей использования средств. «Соцконтракт является инструментом улучшения финансового положения физического лица, при условии подтвержденной документально необходимости такого улучшения», — заключил Гиринский.
Социальный контракт представляет собой важный механизм поддержки граждан с низким доходом, позволяя им улучшить свое финансовое положение и повысить качество жизни.
