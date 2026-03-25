Россиянам назвали способ получить 350 тысяч рублей от государства

Доцент Гиринский: россияне могут получить 350 тысяч при оформлении соцконтракта.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут претендовать на выплату до 350 тыс. рублей, если оформят социальный контракт с государством. Об этом проинформировал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Средства по контракту могут быть выданы до 350 тысяч рублей на предпринимательские цели и до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства», — рассказал эксперт для РИА Новости.

По словам Гиринского, социальный контракт могут заключить малообеспеченные семьи и одинокие граждане, если их среднедушевой доход по объективным причинам оказывается ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Срок, на который выделяются средства, зависит от поставленных целей и обычно составляет от трех месяцев до года.

При этом депутат ГД Каплан Панеш заявил, что пособие для многодетных семей сохранят при превышении прожиточного минимума.