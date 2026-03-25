Руководство Евросоюза на фоне ситуации на Ближнем Востоке отказалось от идеи о полном запрете импорта российской нефти, сообщило издание L AntiDiplomatico.
«Хаос в Персидском заливе сорвал русофобские планы Европейской комиссии. Долгожданное предложение о полном и окончательном саморазрушающем запрете на импорт российской нефти», — сказано в статье.
Автор публикации уверен, что кроме ближневосточного конфликта на решение ЕК оказали влияния серьезные разногласия между странами ЕС по поводу поставок российского сырья.
Отмечается, что Словакия и Венгрия по-прежнему получают нефть по трубопроводу «Дружба» из-за исключения, которое планировалось отменить в новом пакете санкций против РФ.
Напомним, 22 марта специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что ему известен сценарий развития топливного кризиса в Европе.
23 марта он написал, что финансовый ущерб стран ЕС от отказа от российских энергоресурсов превысил 1,5 триллиона евро. По оценкам Дмитриева, в соответствии с текущей динамикой, к концу 2026 года совокупные потери государств Евросоюзамогут составить около 3 триллионов евро.