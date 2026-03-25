Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

L'AntiDiplomatico: ЕС передумал вводить полный запрет импорта нефти из РФ

Издание L'AntiDiplomatico написало, что ситуация на Ближнем Востоке сорвала планы Еврокомиссии против российской нефти.

Источник: Аргументы и факты

Руководство Евросоюза на фоне ситуации на Ближнем Востоке отказалось от идеи о полном запрете импорта российской нефти, сообщило издание L AntiDiplomatico.

«Хаос в Персидском заливе сорвал русофобские планы Европейской комиссии. Долгожданное предложение о полном и окончательном саморазрушающем запрете на импорт российской нефти», — сказано в статье.

Автор публикации уверен, что кроме ближневосточного конфликта на решение ЕК оказали влияния серьезные разногласия между странами ЕС по поводу поставок российского сырья.

Отмечается, что Словакия и Венгрия по-прежнему получают нефть по трубопроводу «Дружба» из-за исключения, которое планировалось отменить в новом пакете санкций против РФ.

Напомним, 22 марта специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что ему известен сценарий развития топливного кризиса в Европе.

23 марта он написал, что финансовый ущерб стран ЕС от отказа от российских энергоресурсов превысил 1,5 триллиона евро. По оценкам Дмитриева, в соответствии с текущей динамикой, к концу 2026 года совокупные потери государств Евросоюзамогут составить около 3 триллионов евро.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше