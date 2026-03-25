Эксперт Ляшок рассказал, когда можно снизить зарплату работнику без его согласия

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Снижать зарплату работнику без его согласия возможно при изменении организационных или технологических условий труда, однако необходимо объяснить сотруднику причину изменений. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
«Снизить зарплату, закрепленную в трудовом договоре, в одностороннем порядке работодателю проблематично. Это возможно только при изменении организационных или технологических условий труда в соответствии со ст. 74 Трудового кодекса РФ, причем такие изменения необходимо обосновать. Экономические сложности сами по себе не являются достаточным основанием для снижения оклада ниже уровня, установленного трудовым договором», — сказал Ляшок.
Он добавил, что значительная часть дохода работников в России формируется за счет стимулирующих выплат — премий и бонусов. Как правило, они привязаны к финансовым показателям компании и могут меняться в зависимости от экономической ситуации, что фактически влияет на общий уровень дохода сотрудника, пояснил эксперт.
Он также отметил, что стоит рассмотреть случай введения простоя.
«Простой — это предусмотренная Трудовым кодексом форма временной приостановки работы по причинам организационного, экономического или технического характера, когда сотрудник остается в штате, но не выполняет свои обязанности не по своей вине. В этом случае работнику выплачивается не менее двух третей среднего заработка», — сказал Ляшок.