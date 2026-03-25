Снижение зарплаты без согласия работника допускается при двух условиях

Снижение заработной платы без согласия работника возможно только при изменении условий труда и требует обоснования, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Президентской академии Виктора Ляшка.
По его данным, уменьшение оклада, закрепленного в трудовом договоре, в одностороннем порядке допускается лишь при изменении организационных или технологических условий труда в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса РФ. При этом работодатель обязан объяснить причины таких решений.
Эксперт подчеркнул, что экономические трудности сами по себе не дают оснований для снижения установленной зарплаты.
Вместе с тем значительная часть доходов работников формируется за счет стимулирующих выплат — премий и бонусов. Эти выплаты зависят от финансовых показателей компании и могут корректироваться, что влияет на общий уровень заработка.
Отдельно рассматривается режим простоя. В этом случае сотрудник остается в штате, но временно не выполняет обязанности по причинам организационного, технического или экономического характера. Закон предусматривает выплату не менее двух третей среднего заработка на период простоя.
