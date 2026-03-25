Россиян предупредили о штрафах за громкую музыку в авто: в каких случаях это недопустимо

За громкую музыку в машине ночью на улице граждан могут оштрафовать на сумму до 1000 рублей. В случае отказа выполнять требования полиции штраф возрастает до 2500 рублей, либо нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток. Об этом напомнил депутат ГД Дмитрий Свищев.
«Если громкая музыка играет в ночное время — с 23:00 до 07:00 в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники, вступают в силу законы о тишине. Нарушение покоя граждан квалифицируется как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ», — рассказал Свищев для ТАСС.
Штраф до 500 рублей грозит и за слишком громкую работу выхлопной системы. Но, по словам Свищева, для фиксации такого нарушения нужны замеры шумомером, а поскольку в распоряжении инспекторов таких приборов часто нет, на практике подобные проверки — редкость.
Свищев рекомендовал гражданам при нарушении тишины делать видеозапись или фотографию, на которых будет четко виден номер автомобиля, слышен шум, а также запечатлены время и место происшествия.
На днях Госдума приняла закон об одном штрафе в сутки для водителей без ОСАГО.