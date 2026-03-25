В Xiaomi сообщили о росте выручки на 25% в 2025 году

ШАНХАЙ, 25 марта. /ТАСС/. Выручка китайской корпорации Xiaomi в 2025 году составила 457,3 млрд юаней ($66,4 млрд), что на 25% больше в годовом исчислении. Об этом говорится в опубликованном отчете технологической компании.
Скорректированная чистая прибыль увеличилась до 39,2 млрд юаней ($5,7 млрд), что на 43,8% больше, чем годом ранее. По выручке и прибыли в 2025 году Xiaomi достигла рекордных для себя показателей.
Примерно 40% выручки пришлось на подразделение смартфонов Xiaomi, 27% — на сегмент интернета вещей и потребительских товаров для дома, 23% — на сегмент электромобилей и инновационных решений в области искусственного интеллекта.
Xiaomi заявила, что в течение следующих трех лет инвестирует не менее 60 млрд юаней ($870 млн) в сферу ИИ. В течение пяти лет компания инвестирует в НИОКР до 200 млрд юаней ($29 млрд).