80 процентов туристов едут в Крым на машинах из-за нехватки билетов на поезда

Нехватка железнодорожных мощностей ограничивает перевозку туристов в Крым на фоне роста потока, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна.
По его оценке, уже к майским праздникам фиксируется дефицит билетов, из-за чего часть отдыхающих вынуждена выбирать автомобильный транспорт. В текущем сезоне, как прогнозируется, около 80% туристов доберутся в регион на машинах, тогда как доля железнодорожных перевозок составит примерно 20%.
Из числа автопутешественников, по словам эксперта, порядка 30−40% будут использовать маршрут через Донбасс и Новороссию.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о росте турпотока. По его данным, в 2025 году регион принял 6,9 млн туристов, что на 15% больше предыдущего периода.
Основная часть отдыхающих прибыла автомобильным транспортом и автобусами — 76%. Из них 61% воспользовались Крымским мостом, еще 15% — маршрутами через Донбасс и Новороссию. Доля железнодорожных перевозок составила 24%.
Читайте также: Американский режиссер назвал невозможным возвращение Крыма Украине.