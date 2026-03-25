Эксперт Шостак: российские поставки СПГ могут временно вывести из-под санкций

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Конфликт на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на мировой рынок газа, из-за тяжелой ситуации с обеспечением сжиженным природным газом (СПГ) его российские поставки могут быть временно выведены из-под санкций. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
«Рынку газа придется хуже всего. Учитывая фактическое выпадение всего объема катарского производства СПГ, лишь частично удовлетворяемое новыми проектными мощностями в США и Канаде, предположу, что природный газ, особенно для европейских покупателей, окажется в ценовом диапазоне $3.30−3.80 за MMBtu (миллион британских тепловых единиц — прим. ТАСС). Возможно, в какой-то мере помогут российские поставки СПГ, которые могут быть временно выведены из-под санкций», — сказал он.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 11 марта представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам.