Эксперт Люлин: российские торговые центры продолжают терять посетителей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Трафик в российских торговых центрах (ТЦ) не восстановился этой весной, подъем ожидается во второй половине года. Об этом ТАСС сообщил эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Павел Люлин.
«Если брать начало весны, то трафик в российских торговых центрах идет в минус к прошлому году. Март еще не завершился, но можно ожидать, что в среднем по России весна будет ниже на 5−6% относительно прошлого года. В 2025 году сезонный подъем перед 8 марта был заметнее, а сейчас он не вытянул рынок в плюс», — сказал собеседник агентства.
По словам Люлина, маркетплейсы уже не просто оттягивают покупки, они меняют логику поведения покупателей. «Человек заранее выбирает, сравнивает цены, покупает подарок онлайн и в ТЦ едет, только если нужна быстрая покупка, эмоция или сервис. Особенно это бьет по fashion, электронике и части подарочного спроса», — считает он.
Локальные всплески еще возможны, однако системный подъем трафика в торговых центрах реалистично ждать во второй половине года с началом осенней сезонности, прогнозирует Люлин. «Но и это не гарантированный рост, а скорее шанс на более ровную динамику. В прогнозах по 2026 году рынок вообще ждет не отскока, а еще одного сложного года», — сказал собеседник агентства.