IWCT: расходы США на военную операцию против Ирана превысили $30 млрд

Соединённые Штаты направили на проведение военной операции против Ирана более 30 миллиардов долларов, следует из подсчётов специализированного мониторингового портала Iran War Cost Tracker (IWCT).
На сайте отмечается, что с начала атаки на исламскую республику прошло свыше 24 суток. Данные о расходах обновляются в режиме реального времени. Портал, в частности, учитывает средства, направляемые для содержания персонала и кораблей, которые были переброшены на Ближний Восток.
Методика расчёта расходов базируется на докладе Пентагона, адресованном Конгрессу США. В этом документе уточнялось, что за первые шесть дней операции Вооружённые силы Соединённых Штатов использовали 11,3 миллиарда долларов. В докладе планировалось, что в рамках продолжения конфликта расходы составят 1 миллиард долларов в день.
Напомним, 19 марта эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с aif.ru оценил расходы Соединённых Штатов на военную операцию против Ирана. Он отметил, что сложно подсчитать, сколько США тратят в день на боевые действия. Политолог также предположил, что конфликт может затянуться еще на несколько недель и даже больше.