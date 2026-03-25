Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IWCT: расходы США на военную операцию против Ирана превысили $30 млрд

Портал Iran War Cost Tracker на основе доклада Пентагона подсчитал, что стоимость военной операции США против Ирана превысила $30 млрд.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты направили на проведение военной операции против Ирана более 30 миллиардов долларов, следует из подсчётов специализированного мониторингового портала Iran War Cost Tracker (IWCT).

На сайте отмечается, что с начала атаки на исламскую республику прошло свыше 24 суток. Данные о расходах обновляются в режиме реального времени. Портал, в частности, учитывает средства, направляемые для содержания персонала и кораблей, которые были переброшены на Ближний Восток.

Методика расчёта расходов базируется на докладе Пентагона, адресованном Конгрессу США. В этом документе уточнялось, что за первые шесть дней операции Вооружённые силы Соединённых Штатов использовали 11,3 миллиарда долларов. В докладе планировалось, что в рамках продолжения конфликта расходы составят 1 миллиард долларов в день.

Напомним, 19 марта эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с aif.ru оценил расходы Соединённых Штатов на военную операцию против Ирана. Он отметил, что сложно подсчитать, сколько США тратят в день на боевые действия. Политолог также предположил, что конфликт может затянуться еще на несколько недель и даже больше.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше