В России предложили расширить использование маткапитала: каких действий это коснется

В Совфеде хотят разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Совфеде предложили разрешить использовать маткапитал на ремонт квартир и домов. Об этом заявила член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина для ТАСС.

«На мой взгляд, было бы логично расширить перечень допустимых расходов, включив в него более насущные для семьи нужды», — сказала Уваркина.

По словам сенатора, необходимо также рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить тратить материнский капитал на покупку отечественного автомобиля.

Материнский капитал представляет собой сертификат, который получает мать-гражданка РФ, родившая или усыновившая второго ребенка. Программа стартовала 1 января 2007 года и продолжает действовать по настоящее время.

Размер маткапитала на первого ребенка в 2026 году составит 737 тыс. рублей и 974 тыс. рублей — на второго, если выплаты за первенца ранее не оформлялись.