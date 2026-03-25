Трафик в российских торговых центрах снизился, роста ожидать не приходится

Трафик в российских торговых центрах этой весной остается ниже прошлогоднего уровня, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Ассоциации торговой недвижимости и ретейла Павла Люлина.

По его оценке, по итогам марта показатель может снизиться в среднем на 5−6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сезонный рост, который обычно наблюдается перед 8 марта, в этот раз не смог вывести рынок в положительную динамику.

Эксперт отмечает изменение поведения покупателей. По его данным, маркетплейсы не только перераспределяют спрос, но и формируют новую модель потребления: выбор и сравнение товаров происходят заранее, а покупки часто совершаются онлайн.

В результате посещение торговых центров чаще связано с необходимостью срочной покупки, получением услуги или эмоциональным фактором. Наиболее заметно это влияет на сегменты одежды, электроники и подарочной продукции.

Люлин допускает кратковременные локальные всплески посещаемости, однако устойчивого роста в ближайшие месяцы не ожидается. По его прогнозу, более стабильная динамика возможна во второй половине года с началом осеннего сезона.

При этом, как отмечает эксперт, даже в этом случае речь идет не о полноценном восстановлении, а о выравнивании показателей. В целом рынок может столкнуться с еще одним сложным годом.

Читайте также: Дефицит продуктов на фоне ситуации на Ближнем Востоке в РФ не прогнозируют.