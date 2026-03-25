Ericsson хочет зарегистрировать в России три товарных знака

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Шведская телекоммуникационная компания Ericsson подала заявки на регистрацию в России трех товарных знаков, связанных с отоплением, охлаждением и вентиляцией, выяснил корреспондент ТАСС.
Заявки на регистрацию трех товарных знаков Ericsson, в одном из которых используется написание название компании на кириллице, были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 23 марта 2026 года от компании «Телефонактиеболагет ЛМ Эрикссон» из Швеции. Товарный знак планируется зарегистрировать по классу № 11 международной классификации товаров и услуг, в который входят устройства для отопления, охлаждения и вентиляции.
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя. Правообладатель, в свою очередь, заинтересован в сохранении репутации бренда, даже если рынок, в данном случае российский, для него временно недоступен.
Ericsson приостановил деятельность в РФ в 2022 году, в течение 2023 года остановил закупки у внешних и внутренних поставщиков, оказание услуг внешним заказчикам, а также закрыл все свои обособленные подразделения и сократил численность штата на 99% с выплатой выходных пособий. В 2024 году концерн продолжил расторгать договоры с поставщиками услуг.