Авиакомпания «Россия» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Пулково

В пресс-службе перевозчика рекомендовали не приезжать в аэропорт в случае отмены рейса.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Расписание рейсов авиакомпании «Россия» корректируется путем переноса времени вылета, объединения и отмены некоторых рейсов в связи с временными ограничениями в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Пулково 24 и 25 марта авиакомпания “Россия” вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также объединения и отмены некоторых рейсов. Просим пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе “Управление бронированием” на сайте “Аэрофлота” , — говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика рекомендовали не приезжать в аэропорт в случае отмены рейса. Производственные и клиентские авиакомпании работают в усиленном режиме.