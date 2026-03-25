«Островок»: интерес иностранцев к бронированию отелей в РФ вырос почти на 20%

Самая большая динамика бронирований средств размещения в России отмечается у туристов из Индии, говорится в материалах сервиса.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Интерес иностранных туристов к бронированию отелей и апартаментов в РФ вырос в 2026 году почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в материалах «Островок», которые есть в распоряжении ТАСС.

«Количество бронирований (посуточные бронирования средств размещения в РФ — прим. ТАСС.), совершенных иностранцами на 2026 год, превышает показатели [аналогичного периода] прошлого года на 19%», — отмечается в материалах.

По данным аналитиков, самая большая динамика бронирований средств размещения в РФ иностранцами отмечается у туристов из Индии (+50% относительно начала 2025 года), Саудовской Аравии (+40%), Турции (+33%), Китая (+30%), ОАЭ (+17%). «Эксперты прогнозируют дальнейший рост въездного турпотока», — отмечается в материалах. При выборе размещения иностранцы в основном отдают предпочтение отелям различных категорий — на них приходится две трети всех бронирований (64%). Апартаменты занимают более 20%, гостевые дома — 7%, хостелы — 5%, апарт-отели — 3%. Наибольшим спросом пользуются отели категории четыре и пять звезд.

По данным «Островка», озвученным на конференции отельеров и представителей сегмента посуточной аренды из регионов России и зарубежья «Ориентир», средний чек иностранных путешественников из стран Ближнего Востока, преимущественно из ОАЭ и Саудовской Аравии, за ночь в российских отелях и апартаментах составляет в среднем 14,5 тыс. рублей, что в 2,4 раза выше, чем средний чек россиян — 6 тыс. рублей.

