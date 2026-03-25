«Островок»: интерес иностранцев к бронированию отелей в РФ вырос почти на 20%

По данным аналитиков, самая большая динамика бронирований средств размещения в РФ иностранцами отмечается у туристов из Индии (+50% относительно начала 2025 года), Саудовской Аравии (+40%), Турции (+33%), Китая (+30%), ОАЭ (+17%). «Эксперты прогнозируют дальнейший рост въездного турпотока», — отмечается в материалах. При выборе размещения иностранцы в основном отдают предпочтение отелям различных категорий — на них приходится две трети всех бронирований (64%). Апартаменты занимают более 20%, гостевые дома — 7%, хостелы — 5%, апарт-отели — 3%. Наибольшим спросом пользуются отели категории четыре и пять звезд.