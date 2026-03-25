«Ведомости»: недружественные страны лишились более $610 млрд доходов в России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Компании недружественных стран лишились в России в период с 2022 года по 2025 год свыше $610 млрд выручки. При этом дружественные страны удвоили свои активы, сообщили «Ведомости».
Согласно подсчетам газеты на основе отчетностей компаний, в 2021 году предприятия недружественных стран получили в России выручку свыше $280 млрд. Однако в 2022 году доходы снизились до $173 млрд, в 2023 году — до $130 млрд, в 2024 году — до $103 млрд, а в 2025 году показатель сохранился около уровня значения годом ранее.
Компании дружественных стран нарастили в два раза свои активы и доходы в России, пишет газета. В 2024 году выручка дружественных компаний превысила $42 млрд.
Как отмечает издание, ушедшие из России компании потеряли за четыре года порядка $26 млрд чистой прибыли, а оставшиеся в стране нарастили показатель на $10 млрд. Продолжающие работать в РФ компании недружественных стран потеряли $67 млрд выручки, а ушедшие или приостановившие свою деятельность — $543 млрд.
100 крупнейших по выручке корпораций недружественных стран понесли наибольшие потери, лишившись $87 млрд из $153 млрд в год.