52 процента россиян тратят до 3 тысяч рублей на косметику ежемесячно

Более половины жителей России тратят на косметику и уходовые средства до 3 тыс. рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование специализированных сервисов.
По данным опроса, 52% респондентов укладываются в бюджет до 3 тыс. рублей. Еще 23% расходуют от 3 до 5 тыс. рублей, 13% — от 5 до 10 тыс. рублей. Более высокие траты встречаются реже: от 10 до 20 тыс. рублей выделяют 6% опрошенных, свыше 20 тыс. рублей — 3%. Средний показатель составляет около 4,6 тыс. рублей в месяц.
Среди категорий товаров лидирует парфюмерия — ее приобретают 34% участников опроса. Средства для очищения лица выбирают 28%, средства для волос и уходовые кремы с сыворотками — по 26%. Декоративную косметику покупают 23% респондентов.
Предпочтения различаются в зависимости от пола. Мужчины чаще приобретают парфюмерию — 39% против 30% у женщин. Женщины, в свою очередь, активнее покупают средства для очищения лица, кремы и сыворотки, а также декоративную косметику.
При выборе брендов 39% опрошенных не придерживаются одной марки. Российские бренды предпочитают 30% покупателей, продукцию массмаркет-сегмента — 23%.
Большинство респондентов учитывают рекламу при выборе косметики. Влияние онлайн-рекламы отметили 69% участников опроса. Рекомендации знакомых учитывают 33%, реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах — 32%. Также фиксируется влияние телевидения, социальных сетей, блогеров и поисковых систем.
