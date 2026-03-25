Бизнесу дадут защиту: срок давности по приватизации хотят ограничить 10 годами

Введение предельного срока исковой давности в 10 лет по спорам о приватизированном имуществе позволит усилить защиту права собственности, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Вадима Чубарова.

Введение предельного срока исковой давности в 10 лет по спорам о приватизированном имуществе позволит усилить защиту права собственности, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Вадима Чубарова.

По его словам, инициатива направлена на выравнивание условий для бизнеса и государства. В действующей практике, как отмечает Чубаров, органы прокуратуры нередко инициируют возврат активов спустя десятилетия после приватизации.

Предлагаемый законопроект вводит предельный срок для подачи таких исков, ограничивая его десятью годами с момента нарушения права. При этом отдельный пресекательный срок будет применяться исключительно к приватизационным сделкам.

Ограничения не затронут антикоррупционные иски, случаи изъятия имущества, связанного с экстремистской деятельностью, а также нарушения законодательства о стратегических предприятиях.

В ТПП поддержали подход Минэкономразвития, указав, что он позволит обеспечить стабильность инвестиций в приватизированные активы и снизить риски для предпринимателей.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект. Документ предусматривает также переходные положения: новые нормы будут распространяться на требования, срок подачи которых наступит после вступления закона в силу, а также на ранее возникшие споры, если решения судов по ним еще не вступили в силу.

