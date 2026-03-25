Компании недружественных стран лишились в России $600 млрд с 2022 года

Компании недружественных России стран с 2022 по 2025 год лишились на российской территории более 610 миллиардов долларов выручки, пишет газета «Ведомости».
«Если в 2021 году они заработали больше 280 миллиардов долларов, то в последующие четыре года — в среднем на 153 миллиарда меньше нормы ежегодно. Сотня крупнейших компаний за четырехлетний период утратила доходы в РФ на 348 миллиардов долларов и чистую прибыль на 16 миллиардов», — рассказывается в публикации.
При этом бизнес дружественных для России стран, отмечает издание, увеличил свои активы и выручку в два раза. Обращается внимание, что в 2024 году выручка данных компаний на территории РФ составила более 42 миллиардов долларов.
Ранее отмечалось, что большая часть компаний, заявивших об уходе из России, продолжила работать на территории страны. Многие из них сильно зависят от бизнеса в РФ, в связи с чем боятся лишиться получаемой здесь прибыли. Кроме того, некоторые компании захватили большую долю рынка на фоне ухода конкурентов.